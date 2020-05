Rechter: geen promotie voor De Graafschap en Cambuur

Het besluit van de voetbalbond om dit seizoen geen promotie en degradatie toe te passen, is ‘niet zo onredelijk en gebrekkig dat het teruggedraaid moet worden’.

Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland donderdagavond in Utrecht uitgesproken, in het kort geding van De Graafschap en Cambuur tegen de KNVB.

De clubs kunnen nog in hoger beroep tegen de uitspraak of een bodemprocedure starten. De eerstedivisionisten zien ook een ledenvergadering met alle profclubs als een optie om alsnog promotie af te dwingen.

De Graafschap en Cambuur stonden in de rechtbank lijnrecht tegenover de KNVB. Zij waren het niet eens met het bondsbesluit, om dit seizoen geen clubs te laten promoveren. De Graafschap en Cambuur stonden allebei riant op een promotieplek, voordat het seizoen vanwege de coronacrisis abrupt werd beëindigd.

Voorzieningenrechter Zuurmond was glashelder in zijn oordeel. ,,De KNVB is bevoegd om dit besluit te nemen”, zei hij.

,,Er staat niets in het reglement van de KNVB over het inkorten van de competitie. Om welke reden dan ook, zoals we nu zien met het coronavirus. Er is sprake van een bijzondere situatie waarin de KNVB op korte termijn een beslissing moest nemen.”

De rechter erkende wel dat de KNVB het besluitvormingsproces - inclusief de warrige peiling - beter had moeten doorlopen. Het bestuur betaald voetbal, dat een advies van een meerderheid van de clubs vóór promotie en degradatie naast zich neerlegde, had de spelregels op voorhand duidelijker moeten vaststellen. ,,Maar het proces is niet zo onzorgvuldig verlopen dat het besluit teruggedraaid moet worden.”