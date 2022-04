Reserves De Graafschap verliezen in besloten oefenduel van Heracles Almelo; Hendriks speelt hele wedstrijd

Armenteros

Onder barre weersomstandigheden liet De Graafschap bij vlagen goed combinatiespel zien. De ploeg van trainer Jan Vreman had veel balbezit, maar slaagde er voor rust zelden in gevaarlijk te worden. Heracles kwam er juist meermaals dreigend uit en leidde halverwege al met 0-2. Na 19 minuten troefde Armenteros doelman Nick van den Dam eerst af in de lucht (0-1). Even later stelde Armenteros Elias Sierra in staat de 0-2 te maken.