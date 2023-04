Richard Roelofsen: ‘Gegokt en verloren’

,,We hebben gegokt en verloren”, zei De Graafschap-trainer Richard Roelofsen na de 0-1 nederlaag tegen ADO Den Haag. ,,Aan één punt hadden we ook niets.”

Door de late goal van Thomas Verheydt ging ADO onverdiend met de winst naar huis. Het was een echte ‘Dick Advocaat-overwinning’, die ronduit onverdiend was.

Maar De Graafschap was zelf ook schuldig dat het met lege handen stond. ,,We speelden in het begin goed, maar hadden toen ook moeten scoren met die ballen op de paal”, zei Roelofsen. ,,Als we op 1-0 waren gekomen, hadden we meer ruimte gekregen.”

De tweede helft was minder. Roelofsen: ,,We gaven aan de ene kant niets weg, maar speelden te veel de ballen recht in, zodat ADO met hun kopkracht vrij makkelijk kon verdedigen. Dat deden we niet goed, we waren net als in de eindfase tegen TOP Oss (3-3) te onrustig.”

Vier duels zijn er nog te spelen, vijf punten moet De Graafschap inlopen op de nieuwe nummer acht, FC Eindhoven om nog de play-offs te bereiken. De Eindhovenaren spelen vrijdag 28 april thuis tegen hekkensluiter Jong FC Utrecht, De Graafschap gaat zaterdag (21.00 uur) op bezoek bij Willem II, de nummer vier op de ranglijst en ongeslagen koploper in de vierde periode (5-15). ,,Zo lang er hoop is, is er leven”, zei Roelofsen.

