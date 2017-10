Risicowedstrijd in Doetinchem probleemloos verlopen

Die had de supporters rond 11.30 uur ook al probleemloos het uitvak van stadion De Vijverberg in geleid. Het wegleiden van de bussen met de fans uit Deventer verliep eveneens zonder problemen, mede doordat de politie een cordon van busjes en agenten te paard had opgeworpen voor de bussen.



Risicowedstrijd

De politie was zondag in hoogste staat van paraatheid rond de risicowedstrijd in Doetinchem. Dit na het uit de hand lopen van het laatste duel tussen De Graafschap en Go Ahead, op 22 mei 2016. Vrijdag kwam de politie al in actie in het centrum van Doetinchem, en heeft daarmee naar eigen zeggen een confrontatie tussen supportersgroepen voorkomen.



Mede daardoor werd niets aan het toeval overgelaten. Zo werden de bussen uit Deventer zondagmorgen al opgevangen bij de afrit Doetinchem-Oost op de A18 en onder politiebegeleiding naar het stadion gereden. Rond de Vijverberg wemelde het daarna van de ME, politie te paard en waren verschillende agenten met honden aanwezig.