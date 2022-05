RKC bevestigt komst Julian Lelieveld, rechtsback tekent contract tot 2025

,,Er was veel interesse voor hem, dus we zijn blij dat hij voor ons heeft gekozen", zegt directeur Frank van Mosselveld over de komst van Lelieveld. ,,Julian is een speler die ideaal past in het profiel. Hij beschikt over de nodige ervaring, maar heeft ook nog eens de potentie om door te groeien.”

De rechtsback begon zijn carrière bij Vitesse, waarna hij via Go Ahead Eagles en nogmaals Vitesse bij De Graafschap terechtkwam. Het is een aanvallend ingestelde back, die ook defensief stabiel is. Voor RKC belangrijk, want in Waalwijk was de rechtsbackpositie de afgelopen twee jaar een zwakke plek.