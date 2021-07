Robbemond debuteert bij De Graafschap met ruime oefenzege tegen Silvolde; hoofdrol voor Haen (17)

De Graafschap heeft nog steeds geen trainer en pas 15 contract­spe­lers

15 juni DOETINCHEM - De Graafschap begint over anderhalve week (zaterdag 26 juni) aan de voorbereiding op het seizoen in de Keuken Kampioen divisie. Een nieuwe trainer is er nog niet en ook de selectie van de Superboeren heeft nog een kwaliteitsinjectie nodig.