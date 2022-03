Robbemond niet bang voor ontslag bij De Graafschap: ‘Ik weet hoe het werkt in de voetballerij’

,,Of ik me voel gesteund door de directie?”, herhaalde Robbemond de vraag. ,,Dat is een vraag waar ik niet veel mee kan. We hebben normaal contact. Ik weet hoe het werkt in de voetballerij. Als je niet aan bepaalde verwachtingen voldoet, dan weet je dat er over je positie wordt gesproken.”

,,Ik ben er niet bang voor dat ik word ontslagen. Ik heb ook geen zin om me daar druk om te maken. Ik ben elke dag keihard bezig om de ploeg zo goed mogelijk te leiden. Dat is het enige waar ik invloed op heb. Als het goed gaat lopen de mensen met je weg en als het slecht gaat, dan weet je dat er over je wordt gepraat. Dat hoort bij mijn vak. Daar doe ik niet moeilijk over.”

De Graafschap was kansloos tegen NAC Breda. En dat terwijl de thuisclub liefst tien spelers miste, voornamelijk vanwege corona. De Graafschap creëerde geen enkele grote kans en werd alleen in de tweede helft een paar keer gevaarlijk, maar maakte voor de derde wedstrijd op rij geen doelpunt.

,,Dat onze supporters schaam je kapot zongen na de wedstrijd begrijp ik volkomen”, zei Robbemond. ,,We werden afgetroefd op strijd en dat is ongelooflijk. Maar wel een incident, omdat daar dit seizoen telkens weinig op aan te merken was. En in uitwedstrijden presteren we dit seizoen hartstikke goed.”

,,Dat NAC veel spelers miste, kijk ik niet naar. Wij misten met Korte, Acheffay en Lieftink ook een paar spelers. We hadden gewoon veel meer moeten brengen. We mochten Jurjus dankbaar zijn dat we halverwege slechts op een 1-0-achterstand stonden. In de tweede helft speelden we iets beter, maar we verdienden geen punt.”