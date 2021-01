Roda JC gunt De Graafschap vrije avond

Coach Mike Snoei verwachtte voor De Graafschap een moeilijke avond. Roda JC richtte zich na een matige start van de competitie de laatste maanden immers langzaamaan op. Maar de Limburgers bleken machteloos en radeloos in eigen stadion. Daarbij was De Graafschap uitermate effectief in de afronding. Bij rust stond al de 0-3 op het scorebord. En dan miste Ralf Seuntjens nog een strafschop ook.

Seuntjens leidde de zege ook in. De spits kopte na 5 minuten de 0-1 binnen. De aanvoerder klopte op een voorzet van Danny Verbeek in de lucht (!) doelman Jan Hoekstra. Seuntjens’ zwak ingeschoten penalty een paar minuten later had geen gevolgen. De Graafschap stond na 27 minuten al op 0-2. Ditmaal stond alles en iedereen in de defensie te slapen bij een hoekschop. Joey Konings tikte de bal bij de eerste paal handig binnen.