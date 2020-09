Het gesprek is al even bezig als De Boer zijn plannen duidelijk maakt. De goede prestaties van Hidde Jurjus, zijn voorganger onder de lat bij De Graafschap, evenaren? ,,Dat is te makkelijk om te roepen. Nee, ik moet hem overtreffen. Ik wil laten zien dat ik een betere keeper ben.”

De AZ-huurling doet zijn uitspraak zonder te blikken of te blozen. Een gevalletje Haagse bluf? Of gewoon een gezonde dosis zelfvertrouwen? Een mix van die twee, zegt de De Boer in aanloop naar het thuisduel van zaterdagavond met Roda JC.



,,Ik heb elf jaar in de opleiding van ADO gevoetbald. Dan krijg je de Haagse mentaliteit wel mee. De branie. De brutaliteit. Het laten zien wie je bent. Voor een doelman is het ook belangrijk uitstraling te hebben.”