Sam Hendriks speelt vanwege opmerkelijke clausule rest van seizoen niet meer in de basis bij De Graafschap: ‘Dit is zo krom als een hoepel’

DOETINCHEM - De Graafschap-spits Sam Hendriks (27) speelt de rest van het seizoen niet meer in de basis bij De Graafschap. Reden is een zeer opmerkelijke clausule in zijn contract.

Hendriks werd eind januari door De Graafschap voor een half seizoen gehuurd van eredivisionist Cambuur Leeuwarden. De aanvaller liet, samen met zijn zaakwaarnemer Robert Postma, een clausule in zijn contract opnemen. Als hij tien wedstrijden in de basis van de Superboeren zou spelen of minimaal 45 minuten, zou zijn contract automatisch met een jaar verlengd worden.

Hendriks speelde op 30 januari voor het eerst in de basis in de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag (0-0) direct in de basis. Ook de daaropvolgende acht duels startte hij vanaf de eerste minuut. In totaal scoorde hij daarin viermaal voor de Superboeren.

Als Hendriks komende vrijdag in de thuiswedstrijd tegen koploper FC Emmen in de basis zou beginnen, zou zijn contract verlengd worden tot juni 2023. ,,Maar wij hebben volgend seizoen met Devin Haen en Danzell Gravenberch al twee centrumspitsen onder contract", zegt technisch manager Peter Bijvelds, de opvolger van de onlangs vertrokken Peter Hofstede. ,,Ik werd dus voor een voldongen feit gesteld. Ik begin officieel op vrijdag (1 april) bij De Graafschap, maar moest hier wel een beslissing over nemen. Ik moet ook aan de toekomst van de club denken. Ik heb aan Sam Hendriks en zijn zaakwaarnemer gevraagd om deze clausule uit het contract te halen, maar dat wilden ze niet. Daar heb ik overigens respect voor.”