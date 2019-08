Sankt Pauli doet bod op Leeroy Owusu

Owusu en Schuurman in de basis bij De Graafschap; Tutuarima haakt af

8 augustus DOETINCHEM - Leeroy Owusu en Jesse Schuurman starten vrijdag in de basis bij De Graafschap in de eerste wedstrijd van het seizoen in de eerste divisie tegen Cambuur Leeuwarden (aanvang 20.00 uur op De Vijverberg).