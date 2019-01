Serrarens loodst De Graafschap naar klinkende zege op Fortuna Sittard

Basisplaat­sen lonken voor Straalman en Vet bij De Graafschap; Jurjus terug onder de lat

18 januari DOETINCHEM - De Graafschap-trainer Henk de Jong hult zich in aanloop naar het thuisduel van zondag (14.30 uur) met Fortuna Sittard in nevelen over zijn opstelling. De kans is groot dat Bart Straalman en Javier Vet aan de aftrap staan bij de Doetinchemse eredivisionist. Doelman Hidde Jurjus keert terug onder de lat.