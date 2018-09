Serrarens moet drie duels toekijken bij De Graafschap

De Graafschap-aanvaller El Jebli: 'Schandalig hoe we de 2-0 tegen krijgen'

21 september ALMELO – De Graafschap-aanvaller Youssef El Jebli was na afloop van de verloren wedstrijd tegen Heracles (4-0) erg duidelijk in zijn commentaar. ,,Het is schandalig hoe wij de 2-0 tegen krijgen, door geklungel achterin. Bij 2-0 weet je ook meteen dat het klaar is hier'', foeterde El Jebli.