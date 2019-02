Serrarens op de bank bij De Graafschap tegen NAC Breda

LIVE | Kansen voor De Graafschap en NAC in ware degradatie­kra­ker

20:26 Een ware degradatiekraker vanaf 20.00 uur in Doetinchem. Op de Vijverberg nemen De Graafschap en NAC het tegen elkaar op. Oftewel een strijd tussen de nummer 18 en 17 van de eredivisie. Het verschil op de ranglijst is één puntje in Bredaas voordeel en bij winst kan NAC zelfs voor even naar de vijftiende plek klimmen.