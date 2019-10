Seuntjens aan de kant bij De Graafschap door kuitblessure

De Graafschap, waar rechtsbuiten Daryl van Mieghem nog op de weg terug is van een kuitbeenbreuk, doet vanwege de privacywet geen uitlatingen over de ernst van de kwetsuur. Maar trainer Mike Snoei gaat ervan uit dat hij Seuntjens (30) in ieder geval moet missen in de thuiswedstrijd van vrijdag tegen Almere City FC.

Bij afwezigheid van de aanvoerder neemt Jordy Thomassen de plek in de spits over.

Interlandperiode

De trainer hoopt over tweeënhalve week in de uitwedstrijd bij Jong FC Utrecht weer over Seuntjens te kunnen beschikken. De Graafschap is volgende week vrij vanwege de interlandperiode. ,,Dat voordeel hebben we nu.”