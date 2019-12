Seuntjens behoedt De Graafschap voor nederlaag tegen Go Ahead Eagles

DOETINCHEM - De Graafschap is tegen Go Ahead Eagles ontsnapt aan de tweede nederlaag in een week. De Doetinchemse eerstedivisionist hield zondagmiddag, zes dagen na de eerste competitienederlaag bij Jong AZ (2-1), een punt over aan de beladen clash op De Vijverberg: 1-1. Ralf Seuntjens zorgde in de slotfase uit een strafschop voor de gelijkmaker.

De Graafschap is door de remise voorlopig de aansluiting kwijt met koploper SC Cambuur. Het verschil is vijf punten. De voorsprong op achtervolgers NAC Breda en FC Volendam, de grootste uitdagers in de strijd om directe promotie, is nu vier punten.

Rugblessure

Bij De Graafschap ontbrak Gregor Breinburg vanwege een rugblessure. Frank Olijve verving hem op het middenveld. Ted van de Pavert keerde juist terug in het hart van de defensie. Dat ging ten koste van Jasper van Heertum.



De clash kwam uiterst moeizaam op gang. Aan strijd en passie ontbrak het niet, aan goed voetbal wel. De Graafschap had in de rommelige openingsfase de grootst mogelijke moeite het spel te maken. Go Ahead bleef eenvoudig overeind en loerde zelf vooral op de omschakeling.

Niet ver naast

Serieuze wapenfeiten waren voor rust zeldzaam. De ploeg uit Deventer kreeg nog de beste mogelijkheden. Schoten van Jaroslav Navrátil en Martijn Berden, na slordigheden aan Doetinchemse kant, gingen niet gek ver naast. Daryl van Mieghem leek na 36 minuten uit het niets op weg naar de 1-0. Maar de aanvaller van De Graafschap werd afgevlagd vanwege buitenspel.



Go Ahead nam na 48 minuten de leiding. De Graafschap-doelman Hidde Jurjus stond aan de grond genageld bij een afstandsschot van Elmo Lieftink: 0-1.

Stootkracht

Seuntjens was al snel dicht bij de gelijkmaker. Maar het ontbrak De Graafschap, in de jacht op de 1-1, opnieuw aan stootkracht. Zo verprutste Stef Nijland, ingevallen voor Olijve, een grote kans en schoot de ongelukkige Mohamed Hamdaoui in kansrijke positie voorlangs.



Zeven minuten voor tijd kwam De Graafschap alsnog op gelijke hoogte. Seuntjens schoot een strafschop, toegekend na een overtreding van Go Ahead-doelman Hobie Verhulst op Van Mieghem, onberispelijk binnen: 1-1.



In de hectische slotfase was Go Ahead nog het dichtst bij een overwinning. Jurjus voorkwam met een knappe redding de 1-2 van Richard van der Venne.

De Graafschap-Go Ahead Eagles 1-1 (0-0). 48. 0-1 Lieftink, 83. 1-1 Seuntjens (strafschop).

Toeschouwers: -

Scheidsrechter: Nijhuis.

Gele kaarten: Tutuarima (De Graafschap), Verhulst, Veldmate (Go Ahead Eagles).

De Graafschap: Jurjus; Owusu, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Vet, Olijve (61. Nijland), Van den Boomen; Van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui.