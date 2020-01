Seuntjens helpt De Graafschap in extremis aan bevrijdende zege op Jong FC Utrecht

Nijland keerde terug

Branco van den Boomen ontbrak bij De Graafschap. De spelmaker had een blessure overgehouden aan de laatste training. Daarmee behield Gregor Breinburg zijn basisplaats. Stef Nijland keerde terug in de basis als schaduwspits. Aanvaller Sven Blummel, deze winter overgekomen van Fremad Amager, begon nog op de bank. Jong FC Utrecht miste, ten opzichte van het laatste competitieduel met Go Ahead (0-3 nederlaag), liefst zeven spelers vanwege het trainingskamp van de hoofdmacht in Zuid-Spanje. De Domstedelingen traden aan met een veredeld jeugdelftal, met zeven tieners en een gemiddelde leeftijd van 19,36 jaar.

Zenuwachtig

Na een zenuwachtige openingsfase kreeg De Graafschap al snel de eerste kansen via Toine van Huizen (inzet via doelman Jord Ruijgrok op de paal) en Mohamed Hamdaoui. Jong Utrecht kwam na 23 minuten aan de leiding uit een uiterst dubieuze strafschop. Na balverlies van Ralf Seuntjens ging Utrecht-aanvaller Rayan El Azrak gewillig naar de grond, nadat Toine van Huizen hem net buiten het strafschopgebied aantikte. Jeredy Hilterman pakte het cadeau evenwel dankbaar uit: 0-1.

In de achtervolging

De Graafschap moest in de achtervolging. Blummel kwam al na een half uur binnen de lijnen voor de geblesseerd geraakte Hamdaoui. Javier Vet was voor rust het dichtst bij de gelijkmaker met een inzet op de paal.



De Superboeren voerden na rust de druk op. Het duel ontaardde in een kansenfestival, waarbij Nijland na een uur de grootste mogelijkheid om zeep hielp. Na 67 minuten kwam de 1-1 alsnog op het bord. Leeroy Owusu schoot verwoestend raak.



Het slotoffensief, met Ted van de Pavert als extra stormram, leek geen winnende treffer meer op te leveren. Ralf Seuntjens (van dichtbij op de lat én paal) had twee keer pech, maar zorgde in extremis alsnog voor de 2-1.