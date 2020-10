Seuntjens opnieuw goud waard voor De Graafschap bij benauwde zege op TOP Oss

De Graafschap mikt nog op periodeti­tel: winnen van Jong PSV en hopen op misstap Cambuur

22 oktober DOETINCHEM - De Graafschap moet vrijdag in eigen huis (aanvang 21.00 uur) winnen van Jong PSV en hopen op een uitglijder van Cambuur Leeuwarden. In dat geval gloort de eerste periodetitel in de eerste divisie.