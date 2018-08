Sfeeracties bij promotieduels komen De Graafschap duur te staan

Sjoerd Ars wordt technisch manager Fortuna Sittard

10:04 SITTARD - Sjoerd Ars (34) wordt komend seizoen technisch manager bij eredivisionist Fortuna Sittard. De oud-spits van onder meer De Graafschap, NEC, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles treedt per direct in dienst bij de Limburgers.