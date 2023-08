Simon, de Cultcast: ‘Nieuwe spelers échte aanwinsten voor De Graafschap’

,,Dan is er ook nog Mimoun Mahi, die één helft speelde en niet vaak werd betrokken in het spel, maar van wie je ziet dat hij heel goed kan voetballen”, zegt clubwatcher Raymond Willemsen in Simon, de Cultcast, dé podcast over De Graafschap.



Maar niet alleen aan deze nieuwe spelers gaat De Graafschap veel plezier beleven, er staat ook genoeg kapitaal op het veld met spelers uit de eigen opleiding. Basar Önal, Philip Brittijn (deze twee verzorgden samen de eerste goal voor de Graafschap) en Levi Schoppema stonden in de basis.



En dan is de eveneens zelf opgeleide spits Devin Haen zelfs nog geblesseerd. ,,Dat zijn allemaal jongens die De Graafschap op termijn geld gaan opleveren”, zegt Willemsen.