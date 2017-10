Sjoerd Ars: Avonturier is thuisgekomen met rugzakje vol goals

,,Ja, ik houd wel van avontuur en geniet van nieuwe dingen’’, begint Ars. ,,Ik zoek altijd een uitdaging, kan ook niet stilzitten. Ik ben van huis uit druk. Vroeger zei de dokter ook altijd tegen mijn ouders dat ik wat minder kleurstof moest nemen. Tegenwoordig zou ik een stempeltje krijgen. ADHD, met zo'n rugzakje erbij.’’



Ars zag de voetbalwereld in het afgelopen anderhalve decennium flink veranderen. ,,Het is veel professioneler geworden. Toen ik net prof was aten we een broodje bal na de training en dronken we een biertje. Nu is dat ondenkbaar. Elf miljoen mensen hebben in dit land een mening over voetballers. Alles wordt uitvergroot en ligt binnen de kortste keren op straat via sociale media. Het is ook individueler allemaal. Oordoppen op, beetje spelen met die telefoon. Voetballers doen nog maar weinig samen. Vroeger gingen we veel vaker stappen en kenden we elkaar door en door. Ik wist precies hoeveel vrouwen en vriendinnen elke speler had. Klopt, ik ben van de oude stempel en hecht aan teambelang. Voetballers kijken tegenwoordig vooral naar hun eigen ontwikkeling en carrière.’’