Slachtoffers flatbrand Doetinchem gratis naar wedstrijd De Graafschap

,,We willen een club zijn die Doetinchem en de Achterhoek verbindt. Door hen een wedstrijd aan te bieden, laten we merken mee te leven met de mensen die huis en haard kwijt zijn. We hopen dat ze even op adem kunnen komen op de Vijverberg’’, zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap.



De flatbewoners kunnen kiezen uit twee wedstrijden: die van vanavond tegen Jong Ajax (20.00 uur) of de wedstrijd tegen FC Den Bosch, op Tweede Paasdag maandag 2 apri om 14.30 uur. Ostendorp: ,,Die laatste wedstrijd hebben we er bewust ook bij gezet, zodat mensen met kinderen voor wie een avondwedstrijd te laat is, met het hele gezin kunnen komen.’’