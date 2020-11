Sloopkogels als stabiele basis bij koploper De Graafschap: ‘Rustig een wedstrijd uitspelen zit er zelden in’

Ted van de Pavert had Toine van Huizen zaterdag na een kwartier al lachend aangekeken. Zouden hij en zijn maatje in het hart van de defensie eindelijk eens een ontspannen middag beleven? De sterke start en snelle openingstreffer van Mohamed Hamdaoui leken de voorbode voor een klinkende overwinning op het armetierige Dordrecht.

Maar zoals zo vaak maakte de Doetinchemse club het zichzelf onnodig lastig. Omdat de beslissing lang uitbleef, stond het centrale duo tot diep in de tweede helft ballen weg te koppen.



,,Rustig een wedstrijd uitspelen, zit er bij De Graafschap zelden in’’, concludeerde Van de Pavert (28) na afloop. ,,Hadden we snel de 0-2 gemaakt, dan waren we over Dordrecht heen gelopen. Daar kregen we ook genoeg kansen voor.’’