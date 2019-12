Snoei maakt zich nog geen zorgen na nieuwe domper De Graafschap

Zo ook na het pijnlijke gelijkspel van vrijdagavond tegen zijn vorige werkgever Telstar (2-2). ,,We laten de mooiste kansen liggen. Dat is een repeterend verhaal", zei Snoei in de catacomben van De Vijverberg. ,,Maar wat moet ik anders zeggen?”

Met de vierde dreun op rij - na de nederlaag bij Jong AZ (2-1) en remises tegen Go Ahead Eagles (1-1) en FC Den Bosch (2-2) - is de Doetinchemse club in een sportieve crisis beland. De druk op De Graafschap én Snoei is opnieuw toegenomen.

,,Of ik me zorgen maak? Nee, dat gaat mij te ver", stelde Snoei na de nieuwe tik. ,,Ik vind het zorgelijker als we geen kansen zouden creëren. Of er sprake is van een verontrustende situatie? Die conclusie mogen jullie trekken. Ik vind het gewoon vervelend dat we weer niet hebben gewonnen. Dat betekent dat er werk aan de winkel is. Ik moet in oplossingen denken.”

Stof tot nadenken

Vooral de eerste helft heeft veel stof tot nadenken gegeven, beaamde Snoei. ,,In de eerste tien minuten had ik nog wel een goed gevoel. Daarna was het heel moeizaam, hadden we veel moeite door dat blok van vijf verdedigers heen te komen. We werden slordig. Met een aanvallende wissel (Stef Nijland verving Gregor Breinburg, red.) hebben we het in de tweede helft veel beter gedaan.”

,,Maar dan is het zo jammer dat we onszelf niet belonen", concludeerde de trainer nog maar eens. ,,Ik heb de goal van Leeroy Owusu (1-1, red.) niet eens gezien, omdat ik stond te balen van de ballen die daarvoor op miraculeuze wijze van de lijn werden gehaald.”

,,Ik had het Jordy Tutuarima zo gegund, bij zijn kans vlak voor tijd. Stef had ook moeten scoren, dan komt hij over het dode punt heen. Ik vind dat hij met zijn niveau en techniek meer doelpunten moet maken. Of ik niet moedeloos wordt van alle tegenslagen en gemiste kansen? Nee, ik houd me vast aan de tweede helft. Dat moet ik ook doen als trainer. En tussendoor moet ik benoemen wat er niet goed is gegaan.”

Kraker aan De Dijk

De Graafschap wacht volgende week vrijdag aan De Dijk een kraker bij FC Volendam; een strijd om de tweede directe promotieplek. De twee clubs staan nu op gelijke hoogte. ,,Dat wordt een kraker, ook wel weer leuk. Net zo'n wedstrijd als tegen NAC Breda", doelde Snoei op de eerdere 1-2 zege op Brabantse bodem.