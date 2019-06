Snoei: ‘Met De Graafschap zo snel mogelijk terug naar de eredivisie’

Snoei laat over zijn ambities geen misverstanden bestaan. ,,Ik wil De Graafschap terugbrengen naar het niveau waar de club hoort: de eredivisie", klinkt de Didammer vastberaden.

Aanvallend voetbal

De coach staat voor aanvallend voetbal. ,,Dat past bij mij en ook bij De Graafschap", zegt Snoei. ,,Maar het voetbal moet tegelijkertijd resultaatgericht zijn. Er heerst nu veel teleurstelling bij de club door de degradatie. Ik hoop dat we daar heel snel verandering in kunnen brengen.”

De voormalig trainer van Vitesse, Sparta en Go Ahead Eagles had bij zijn vorige werkgever Telstar nog een doorlopend contract. Desondanks stond hij open voor een nieuw avontuur. ,,Het was al wel duidelijk dat ik bij Telstar zou vertrekken. Ik wilde weer een stap omhoog. Ik hoopte dat ik op het lijstje van De Graafschap zou staan. Ik voel me vereerd dat Peter Hofstede (technisch manager De Graafschap, red.) contact met mijn zaakwaarnemer heeft opgenomen. De onderhandelingen zijn in sneltreinvaart gegaan. De gesprekken waren heel positief. We waren er snel uit.”

Didam

De trainer woont al ruim twintig jaar in Didam. ,,Ik ken de regio dus, de sentimenten bij De Graafschap. Ik weet wat er speelt en wat er leeft. Ik zat nu al regelmatig op de tribune, vaak met een vriend of buurman. Vanaf mijn huis is het achttien minuten rijden naar het stadion. Het is heerlijk om nu bij De Graafschap aan de slag te kunnen. Ik heb er veel zin in.”