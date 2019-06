Snoei nieuwe trainer De Graafschap

PSV plukt keeper Tyrick Bodak (17) weg bij De Graafschap

11:24 DOETINCHEM/EINDHOVEN - PSV neemt jeugdkeeper Tyrick Bodak over van De Graafschap. De 17-jarige goalie kan komend seizoen aan de slag bij PSV onder 19 van trainer Ruud van Nistelrooij. Bij dat team kan ook de Belg Maxime Delanghe (18) nog in actie komen, die al enkele jaren in de Eindhovense opleiding zit.