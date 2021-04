Snoei schrijft Seuntjens nog niet af bij De Graafschap: ‘Maar we kiezen nu voor andere spelers’

de graafschap-go ahead eaglesDOETINCHEM - De kans is groot dat Ralf Seuntjens zondag (12.15 uur) in de kraker tegen Go Ahead Eagles opnieuw op de bank begint bij De Graafschap. Maar Mike Snoei, trainer van de Doetinchemse eerstedivisionist, heeft zijn topscorer en voormalig aanvoerder nog niet afgeschreven voor de ontknoping van de promotiestrijd.

,,Natuurlijk niet”, reageerde Snoei vrijdag tijdens het wekelijkse perspraatje geprikkeld. ,,Als ik hem nodig heb, ga ik hem zeker gebruiken. Anders zou hij niet meer bij de selectie zitten. Ralf is een belangrijke speler, nog steeds. Maar we kiezen nu even voor andere spelers.”

Seuntjens werd op paasmaandag in het uitduel bij Jong FC Utrecht (0-1 zege) voor het eerst in bijna twee jaar gepasseerd door Snoei. De spits, die onlangs voor veel ophef zorgde met zijn transfer naar concurrent NAC, was al langere tijd uit vorm.

,,Hoe Ralf met zijn reserverol omgaat? Ik ga ervan uit dat hij teleurgesteld is. Maar dat zijn Clint Leemans en Rick Dekker ook. Ze willen allemaal spelen. Ralf stelt zich professioneel op en heeft goed getraind deze week.”

Go Ahead afschudden

Snoei wilde zijn opstelling voor de clash met Go Ahead vrijdag nog niet prijsgeven. De belangen zijn groot in het duel op De Vijverberg. De Doetinchemse club kan goede zaken doen in de jacht op promotie naar de eredivisie. De concurrent uit Deventer, vijfde op de ranglijst, heeft vijf punten minder. ,,Wij moeten winnen en Go Ahead afschudden. Hopelijk laten de andere concurrenten ook punten liggen”, doelde Snoei op Almere City en NAC.

De trainer wijzigt zijn elftal in ieder geval op twee posities. Aanvoerder Ted van de Pavert keert terug van een schorsing en neemt centraal achterin de plaats van Roland Baas weer over. Danny Verbeek ontbreekt vanwege een schorsing. Joey Konings is vermoedelijk zijn vervanger. Johnatan Opoku zakt dan een linie terug.

Slechts 22 tegengoals

De Graafschap kan een zware middag verwachten. Go Ahead is in 2021 de best presenterende ploeg van de eerste divisie, met 36 punten in 15 duels. De club uit Deventer heeft met slechts 22 tegengoals ook de minst gepasseerde defensie. Snoei: ,,Heel knap. Ze scoren moeilijk, maar hebben een heel hechte defensie. Het wordt niet makkelijk daar doorheen te komen.”

Snoei merkt dat de kraker enorm leeft binnen zijn spelersgroep. ,,We hebben meerdere spelers met een Go Ahead-verleden. Wedstrijden tussen deze twee clubs zijn altijd beladen, ook zonder publiek. Figuren als Van de Pavert weten wat er in zulke duels gevraagd wordt. Wij moeten voortduren op de strijd en duelkracht die we tegen Jong Utrecht hebben laten zien. Hopelijk kunnen we daar goed voetbal aan toevoegen.”

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer; Lelieveld, Van Heertum, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Schuurman, Opoku, Lieftink; Van Mieghem, Konings.