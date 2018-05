Spelers De Graafschap rijden met open wagen door straten van Doetinchem

De wagen, met eromheen veel supporters op de fiets of lopend, ging over de Terborgseweg het centrum van Doetinchem in.



In de Grutstraat had zich inmiddels een flinke schare fans verzameld, met name bij Merleyn en Bubbels was het een drukte van belang.



De spelersploeg eindigde uiteindelijk in Sequoia, waar ze een deel hadden gereserveerd voor zichzelf. Het bleef nog lang onrustig in de binnenstad waar ook de Parkparade werd gehouden. De angst dat veel fans daar naar toe zouden trekken, bleek ongegrond. Het feest bleef daar in een gezellige festivalsfeer.