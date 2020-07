Spierballentaal van Snoei bij herstart De Graafschap: ‘Directe promotie als heilig doel’

Snoei (56) eist tijdens de eerste training van het nieuwe seizoen, bezocht door tientallen supporters, meteen ‘absolute scherpte’. Lanterfanten of rustig opstarten, is er niet bij. ,,Natuurlijk, we doen alles met beleid. Er zit een goede opbouw in. Maar ik wil dat iedereen zich voor 100 procent inzet. Daar heb ik ook geen klagen over”, concludeert hij tevreden na de sessie.