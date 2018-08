Spits Van den Hurk: Ik mis het vertrouwen bij De Graafschap

Van den Hurk (25) keek tijdens de eerste twee competitiewedstrijden tegen Feyenoord en NAC Breda 90 minuten vanaf de kant toe. Om wedstrijdritme op te doen, deed hij maandagavond mee bij Jong De Graafschap in het duel met Jong NEC (4-0 zege). ,,Het was lekker om weer minuten te maken. Dat was alweer bijna een maand geleden. Maar ik wil meer spelen'', zegt de aanvaller.