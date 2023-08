Staanvakken op Spinnekop leeg bij De Graafschap - ADO: ‘Vragen mensen écht thuis te blijven’

De twee vakken in stadion De Vijverberg in Doetinchem waarin doorgaans de meeste sfeer wordt gemaakt, zijn onbezet als De Graafschap aan het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begint.



De club heeft de straf gekregen, omdat er vorig seizoen in het bekerduel met Ajax vuurwerk is afgestoken (verboden). Ook werd n de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle in Doetinchem met knikkers gegooid naar PEC-supporters.

,,Er jammer”, zegt de nieuwe algemeen directeur Michael Ogubai van De Graafschap. ,,Het is de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen en op de Spinnekop heerst altijd een prachtige sfeer. Maar we moeten ons aan de voorschriften van de tuchtcommissie houden.”

Seizoenkaarthouders niet welkom

Mensen die een seizoenkaart hebben gekocht voor de vakken 15 en 16 zijn tegen ADO Den Haag niet welkom, ook al hadden ze part noch deel aan de incidenten tegen Ajax en PEC Zwolle.

De harde kern van De Graafschap mag op 11 augustus ook niet in een ander vak zitten. ,,Dat is best lastig”, zegt Ogubai. ,,Er is geen identificatieplicht in de stadions, mensen hoeven hun identiteitskaart niet te laten zien. Maar we verzoeken deze seizoenkaarthouders écht met klem om tegen ADO niet te komen, want de KNVB kijkt ook mee. We gaan dat nog een keer met hen communiceren.”

Jong Ajax

De deels lege tribune tegen ADO Den Haag is niet de enige straf voor de Superboeren. In het eerste uitduel in de eerste divisie, maandag 21 augustus bij Jong Ajax op De Toekomst in Amsterdam, is geen uitpubliek welkom.

Ogubai: ,,In eerste instantie waren het twee uitwedstrijden zonder publiek, ook die tegen VVV Venlo. De aanklager wilde dat zo houden, maar de tuchtcommissie geeft ons de kans om met een plan van aanpak te komen. De straf is daarom gehalveerd.”

Seizoenkaarten

De Graafschap hoopt tegen ADO Den Haag op een goedgevuld stadion, ondanks de twee lege vakken. Inmiddels zijn er 5.650 seizoenkaarten verkocht. Dit is exclusief de sponsorkaarten.

Volledig scherm Algemeen directeur Michael Ogubai van De Graafschap: ,,We verzoeken de mensen uit de vakken 15 en 16 om niet te komen." © De Graafschap