Stap van held naar verrader is klein, weet Seuntjens nu ook: ‘Misschien juist opstellen tegen NAC’

Tik de naam van Ralf Seuntjens in op Google en de gevoeligheid van zijn transfer wordt meteen duidelijk. De ‘Seun of God’ is in zijn Wikipedia-profiel omgedoopt tot ‘Seun of Judas’. Oftewel: verrader. Zijn aanstaande overstap naar concurrent NAC is hard aangekomen bij De Graafschap. De harde kern van de Doetinchemse eerstedivisionist heeft zelfs een voortijdig vertrek van de spits geëist.



Nu De Graafschap zondag bij NAC op bezoek gaat, ligt belangenverstrengeling op de loer voor Seuntjens. Beide clubs zijn volop in de race om promotie naar de eredivisie. Iedere verkeerde balaanname of mispeer van het Kind van Breda kan verkeerd worden uitgelegd. Maar als de voortekenen van Snoei niet bedriegen, staat de clubtopscorer (dertien goals) gewoon aan de aftrap in Breda.