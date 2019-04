Straalman na deceptie De Graafschap: ‘Heel snel herpakken’

,,We moeten niet te lang in de teleurstelling blijven hangen", zegt Straalman (22). ,,Natuurlijk komt de nederlaag hard aan. Vooral de manier waarop maakt het pijnlijk. Op de momenten dat we moesten scoren, stonden we er niet. En op de momenten dat we moesten tegenhouden, gaven we ook niet thuis.”

De kansen op rechtstreeks lijfsbehoud zijn na het verlies bij VVV fors geslonken voor De Graafschap. De achterstand op FC Emmen is drie duels voor het einde zes punten. Fortuna Sittard heeft vijf punten meer. Maar de Limburgers komen zondag nog in actie tegen hekkensluiter NAC Breda, dat vier punten achterstand heeft op de Doetinchemmers. Het voorkomen van directe degradatie heeft nu de hoogste prioriteit.

Nacompetitie

,,Maar wij moeten de komende wedstrijden (naast FC Emmen speelt De Graafschap nog tegen Vitesse en Ajax, red.) ingaan met de intentie om er rechtstreeks in te blijven", vindt de centrumverdediger. ,,Niets is onmogelijk, al is het natuurlijk wel een stuk lastiger geworden. Wij moeten het geloof houden dat we het nog kunnen redden. En anders moeten we ons via de nacompetitie handhaven.”

Straalman heeft geen verklaring voor de zware terugval van zijn ploeg tegen VVV. ,,Of we last hadden van de druk en spanning? Dat denk ik niet, want we begonnen juist goed. Dan valt de spanning normaal gesproken weg. Maar na die wissel (Ralf Seuntjens kwam na een half uur binnen de lijnen bij VVV, red.) raakten we de draad kwijt. Zij gingen de lange bal spelen en werden gevaarlijker. Daar zijn we niet meer bovenop gekomen. Misschien dat het anders was gelopen als ik had gescoord", doelt de captain op zijn kopkans vlak na rust, bij een 1-1 tussenstand ternauwernood gepareerd door doelman Lars Unnerstall.

Boost

,,Als we opnieuw op voorsprong waren gekomen, had dat ons de benodigde boost gegeven. Nu zakten we ver terug. We hebben na de 2-1 nagenoeg geen aanspraak meer gemaakt op een resultaat. Ik snap de boosheid en teleurstelling bij de supporters na afloop. Wij hebben hetzelfde gevoel.”