Straalman van De Graafschap naar Noorwegen

Piotr Parzyszek scoort in voorronde Champions League

12:02 BORISOV -Piotr Parzyszek (25), ex-speler van De Graafschap, scoorde woensdagavond zijn eerste doelpunt in de Champions League. De spits was in het voorrondeduel van zijn Poolse club Piast Gliwice met Bate Borisov trefzeker.