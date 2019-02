Strafschop doet De Graafschap de das om tegen FC Utrecht

Van de Pavert: ‘De Graafschap fitter dan voor de winter’

16 februari DOETINCHEM - Ted van de Pavert stapt met De Graafschap de oogsttijd in. De verhoogde trainingsintensiteit bij de Doetinchemse eredivisionist moet zich nu uitbetalen met punten, zegt hij in aanloop naar het thuisduel met FC Utrecht. De verdediger vervult een voortrekkersrol in de degradatiestrijd.