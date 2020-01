Supporter Boumans langs de lijn bij Superboeren in Spanje: ‘Leuk om mee te maken’

ESTEPONA - Een opvallende aanwezige langs het trainingsveld van De Graafschap in Estepona. Burgemeester Mark Boumans was donderdagmiddag aandachtig toeschouwer bij de eerste training van de Doetinchemse eerstedivisionist.

Boumans is donderdag met de selectie en staf van De Graafschap meegereisd naar Zuid-Spanje. De burgervader kijkt drie dagen in de keuken bij de Doetinchemse voetbalclub.



,,Leuk om eens zo’n trip mee te maken, ik had een paar dagen vrij. Met dit weer is het ook niet vervelend langs de kant te zitten”, zegt Boumans lachend.



,,Ik volg ook een opleiding leiderschap. Ik vind het interessant te zien hoe de groepsdynamiek bij zo’n elftal werkt. Zeker nu er twee nieuwe mensen (aanwinst Sven Blummel en de Griekse proefspeler Giannis Mystadikis, red.) bij zijn.”

Quote We hebben in de Achterhoek veel dingen trots om op te zijn. Maar je hebt ook een vlaggen­schip nodig, dat is De Graafschap. Mark Boumans, burgemeester Doetinchem

‘Eén interland’

Boumans durft zich inmiddels een echte De Graafschap-supporter te noemen. ,,Ik heb een seizoenkaart sinds het vorige promotiejaar (2017-2018, red.). Ik probeer er elke thuiswedstrijd te zijn.



Ik was vroeger al een voetballiefhebber, had een seizoenkaart bij FC Emmen en FC Groningen. De liefde voor de sport was daarna een tijd zoek, maar sinds mijn aantreden in Doetinchem ga ik weer met veel plezier naar het voetbal.”



Hij heeft langs het veld zitting genomen naast Hans Martijn Ostendorp, algemeen directeur van De Graafschap en oud-burgemeester. Boumans heeft zelf een bescheiden carrière als voetballer, zegt hij.



,,Ik heb tot de C-jeugd gevoetbald, toen ben ik gestopt vanwege een gebrek aan talent. Maar Hans Martijn en ik hebben wel één interland achter onze naam staan”, zegt de burgemeester van Doetinchem lachend. ,,In het Nederlands burgemeesterselftal. Dat team speelde altijd voor de Leprastichting.”

‘Je hebt een vlaggenschip nodig’