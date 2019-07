Supporters De Graafschap starten inzamelingsactie voor vuurwerkboete

De Doetinchemse eerstedivisionist ontving vorige week een schikkingsvoorstel van de KNVB: een boete van 15.000 euro en een thuiswedstrijd zonder de supporters van vakken 22, 23 en 24. Aanleiding waren de sfeeracties op De Vijverberg tijdens de nacompetitieduels van mei met SC Cambuur en Sparta, waarbij fakkels werden afgestoken. De Graafschap is in beroep gegaan tegen de strafeis.



Supporters van De Graafschap hebben besloten hun club alvast een handje te helpen. Op de website geef.nl is een inzamelingsactie gestart. In de beschrijving wordt gesproken van een ‘belachelijke straf’. De actie lijkt aan te slaan. Inmiddels is er al ruim 2.000 euro opgehaald.



De actie wordt ondersteund door meerdere supportersgroepen, waaronder Brigata Tifosi, SV Superboeren en Oldies DTC.