Teamgeest is het toverwoord bij De Graafschap

El Jebli keert terug in de basis bij De Graafschap tegen AZ

5 april DOETINCHEM - Youssef El Jebli keert zaterdagavond (20.45 uur) in het thuisduel met AZ terug in de basis bij De Graafschap. De aanvallende middenvelder neemt bij de Doetinchemse eredivisionist de plek weer over van Fabian Serrarens.