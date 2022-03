Technisch manager Bijvelds wil aansprekend voetbal bij De Graafschap: ‘Als ik verlies, doe ik dat liever op een naïeve dan laffe manier’

Zijn officiële startdatum bij De Graafschap is nog niet bekend, maar achter de schermen gaat Bijvelds zich nu al met het technisch beleid bemoeien.



De Veghelaar, tot eind dit seizoen nog algemeen en technisch directeur bij TOP Oss, wil geen tijd verloren laten gaan. Zijn eerste taak bij de Doetinchemse eerstedivisionist wordt het neerzetten van de spelersgroep voor volgend seizoen.



,,Ik wil zo snel mogelijk in kaart brengen wat we in huis hebben en wat we willen. Ik ben komend seizoen verantwoordelijk voor de selectie, dan lijkt het mij logisch dat ik me daar nu al nadrukkelijk mee bezighoud”, zegt de Brabander.