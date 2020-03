Tegenslag maakt scheids sterker voor beladen duel De Graafschap: ‘Na jaar op bed leer je wel relativeren’

Ja, zijn mond viel open. Verbazing, even twijfel en dan toch vooral die uitdaging. Rob Dieperink is de eerste om te erkennen dat ook hij verrast was met zijn aanstelling als scheidsrechter, zondag bij de kraker tussen GA Eagles en De Graafschap.



De Achterhoeker is net terug van een zware enkelblessure en was er twee jaar geleden ook bij toen Deventer hooligans het veld van de Adelaarshorst op stormden en spelers van De Graafschap attaqueerden.



,,Stiekem hoopte ik wel op deze wedstrijd. Het mooiste affiche van de eerste divisie, meest beladen ook. Vooral met dat fanatisme in Deventer. Hier kijkt iedere voetballiefhebber naar uit. Ik ook.’’