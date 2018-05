Tiental De Graafschap beperkt schade in heenduel bij Telstar

VELSEN-ZUID - De Graafschap is de play-offs donderdag in een spektakelstuk begonnen met een 3-2 nederlaag bij Telstar. De Doetinchemse eerstedivisionist moet de opgelopen schade zondag in de return op De Vijverberg goedmaken om zicht te houden op promotie naar de eredivisie. De ploeg van trainer Henk de Jong doet dat wel zonder de geschorste aanvoerder Sven Nieuwpoort, die tegen Telstar nog voor rust twee gele kaarten en dus rood incasseerde.

Angst bleek in Velsen-Zuid wederom een slechte raadgever. De Jong stapte voor het heenduel bij Telstar af van zijn - in de laatste weken zo succesvolle - zeer aanvallende speelstijl. De trainer bouwde extra zekerheid in om te voorkomen dat De Graafschap zondag in de return aan een onmogelijke opdracht zou beginnen. Controleur Frank Olijve kreeg in de basisplek op het middenveld en dat ging ten koste van de meer creatieve Youssef El Jebli. In hart van de defensie kreeg routinier Kevin van Diermen de voorkeur boven Bart Straalman.

Mislukt plan

De omzettingen pakten volledig verkeerd uit voor De Graafschap. In de eerste helft voltrok zich een ramp voor de Doetinchemmers. De Superboeren waren defensief juist uiterst kwetsbaar en kwamen zelf haast geen moment aan het voetballen toe. Uitgerekend een blunder van Van Diermen leidde na 20 minuten de openingstreffer van Telstar in. De centrumverdediger ging onder een lange bal door, waarna Melvin Platje alleen door kon en doelman Filip Bednarek kansloos liet met een verwoestende uithaal: 1-0. Nog binnen het half uur leek de 2-0 in de maak, maar Bednarek voorkwam met een knappe redding een goal van spits Andrija Novakovich.

De Graafschap stond op omvallen en dat was voor De Jong het sein om rigoureus in te grijpen. De coach erkende dat zijn tactische plan was mislukt en bracht Lars Nieuwpoort en Youssef El Jebli na 34 minuten voor Van Diermen en Olijve. Dat leverde ook niet het gewenste resultaat op, want de Achterhoekers mochten van geluk spreken dat het voor rust bij één tegentreffer bleef. Een bekeken schot van Mohamed Hamdaoui ging rakelings over. Op slag van rust spatte een vrije trap van Hamdaoui op de kruising uiteen en liep Novakovich de rebound binnen, maar de zwak fluitende scheidsrechter Jochem Kamphuis keurde de treffer af vanwege buitenspel.

Rode kaart

Kamphuis had een minuut eerder al een hoofdrol voor zich opgeëist door De Graafschap-aanvoerder Sven Nieuwpoort met zijn tweede gele kaart - zeer dubieus - van het veld te sturen. De Jong besloot daarop ook zijn derde wissel toe te passen en Tissoudali (voor rust de enige gevaarlijke speler bij De Graafschap) te vervangen door Straalman.

De Graafschap moest na de pauze met tien man proberen de schade te beperken, maar kreeg na 56 minuten een nieuwe dreun te verwerken. Mark Diemers schoot een vrije trap in de muur, in de omschakeling weigerde de Doetinchemse defensie in te grijpen en zette Novakovich de 2-0 op het bord. De Graafschap leek op sterven na dood, maar kwam op spectaculaire wijze terug in de promotiestrijd. Na 72 minuten zorgde Daryl van Mieghem op aangeven van Myenty Abena voor de 2-1. Twee minuten later zorgde Fabian Serrarens al voor de gelijkmaker. De spits kopte een afgemeten voorzet van Mark Diemers binnen: 2-2.

Verhitte slotfase

Lang konden de Superboeren niet genieten van de gelijke stand, want in de 77ste minuut liet Hamdaoui zijn voeten weer spreken. De aanvaller pegelde een vrije trap van ruim twintig meter in de bovenhoek: 3-2. In een verhitte slotfase moest ook Telstar met tien man verder. Toine van Huizen incasseerde zijn tweede gele kaart. De Graafschap drong aan op jacht naar de gelijkmaker, maar grote kansen kreeg het niet meer.