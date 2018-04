Tiental De Graafschap ploetert zich naar zege op FC Eindhoven

De ploeg van trainer Henk de Jong kon de play-offs na de zeges in het paasweekend op RKC Waalwijk (1-0) en FC Den Bosch (2-1) al bijna niet meer mislopen, maar na de driepunter in Eindhoven zijn de Superboeren zelfs al bijna zeker van het overslaan van de eerste ronde in de nacompetitie. De voorsprong op MVV, de nummer acht, bedraagt vier duels voor het einde immers negen punten. De Graafschap deed ook goede zaken in de strijd om de vierde periodetitel.

In de eerste helft leek het verboden om te verdedigen in het Jan Louwers Stadion. Beide defensies gaven ontzettend veel ruimte weg en het regende dekkingsfouten. Het zorgde voor een vermakelijk duel, met een 2-3 ruststand als gevolg. FC Eindhoven verzuimde al snel om slordig balverlies van Robert Klaasen af te straffen, waarna De Graafschap in het zadel werd geholpen. Geklungel in de Eindhovense verdediging leidde de openingstreffer van Daryl van Mieghem in (0-1) en binnen het kwartier mocht Youssef El Jebli vrij uithalen voor de 0-2.

Kwetsbaar

De Doetinchemmers oogden echter kwetsbaar en gaven de riante voorsprong net zo makkelijk weer uit handen. Tibo van de Velde mocht zomaar naar binnen dribbelen en vond met een geplaatst schot de verre hoek: 1-2. Bij de 2-2 van Elton Kabangu, nog binnen het half uur, stond het centrale duo van De Graafschap te slapen. De ploeg van De Jong wankelde en kwam enkele keren goed weg, maar kon weer juichen nadat Fabian Serrarens in alle vrijheid een hoekschop van Van Mieghem binnenkopte: 2-3.

De score had nog hoger kunnen oplopen, zo schoot Mark Diemers van dichtbij in het zijnet. Na rust verzuimde De Graafschap het duel al snel in het slot te gooien. Van Mieghem schoot een vrije trap op de bovenkant van de lat en Tarik Tissoudali mikte een metertje naast.

Rode kaart

FC Eindhoven ging op zoek naar de gelijkmaker en werd enkele keren gevaarlijk in de omschakeling. De Graafschap maakte het zichzelf daarna nog lastiger. Tutuarima kreeg na 73 minuten een rode kaart na een lichte overtreding op Lieder. Met tien man werd het vooral tegenhouden voor de bezoekers. De Graafschap overleefde in de slotfase meerdere hachelijke situaties, maar zag Serrarens kort voor het einde de beslissende 2-4 maken.