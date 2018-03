Tiental De Graafschap verspeelt zege bij Fortuna Sittard

De Graafschap had op voorhand nog een kleine kans op de derde periodetitel. De ploeg van trainer Henk de Jong moest dan zelf winnen in Sittard en hopen dat FC Dordrecht verloor van RKC Waalwijk en FC Emmen punten morste bij FC Oss. De Doetinchemmers voldeden zelf niet aan de opdracht en zagen Dordrecht de periode grijpen.

De Graafschap had in het eerste half uur weinig te vertellen op de hobbelige grasmat in Sittard. De thuisploeg drong vanaf de eerste minuut aan en had na een kwartier al op 2-0 voorsprong kunnen staan. In de derde minuut kopte Lars Hutten van dichtbij op doelman Filip Bednarek en even later stond de keeper opnieuw in de weg bij een schot van Todd Cantwell. Een treffer van Hutten werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Perfecte counter

De Doetinchemmers werden na 32 minuten voor het eerst gevaarlijk en het was meteen raak. Tarik Tissoudali was het eindstation van een perfect uitgevoerde counter via Mark Diemers en Daryl van Mieghem: 0-1. Twee minuten later kreeg Diemers alle ruimte om aan te leggen, maar zijn poging ging ruim over. De Graafschap had het aan Bednarek te danken dat de voorsprong tot de rust op het bord bleef staan. Lisandro Semedo schoot in kansrijke positie op de voeten van de doelman.

Ook na de pauze hielp Fortuna enkele mooie kansen om zeep. Zo raakte Semedo een bal helemaal verkeerd en had Cantwell het vizier niet op scherp staan. De Graafschap probeerde het duel in de omschakeling te beslissen, maar Van Mieghem schoot over en Tissoudali trof van dichtbij de voeten van doelman Aykut Özer.

Rode kaart

De Achterhoekse club kwam na 78 minuten met tien man te staan. Fabian Serrarens beging een stevige overtreding op Wessel Dammers en kreeg een directe rode kaart. Wat volgde was een hectische slotfase, waarin Bednarek zijn ploeg leek te behoeden voor puntenverlies. De keeper verrichte enkele cruciale reddingen, maar was na 88 minuten wel kansloos bij een droge knal van Per Schuurs. Fortuna ging in de blessuretijd van vijf minuten nog op jacht naar de winnende treffer, maar die bleef uit.