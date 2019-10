Tiental De Graafschap walst over hekkensluiter FC Dordrecht heen

De Graafschap boekte tegen Dordrecht, na de 1-2 van maandag bij concurrent NAC Breda, de tweede zege in een week. De ploeg van trainer Mike Snoei sloeg bovendien een gat van drie punten met NAC (4-2 nederlaag bij Roda JC). De Graafschap trad aan met hetzelfde basisteam als tegen NAC. Spits Ralf Seuntjens en centrumverdediger Toine van Huizen werden nog niet fit bevonden om aan de aftrap te verschijnen.

Hamdaoui

De Graafschap liep in de openingsfase tegen een muur van Dordrecht-verdedigers aan. Branco van den Boomen zorgde na een kwartier voor het eerste serieuze wapenfeit. Maar zijn schot werd gekraakt. Diezelfde Van den Boomen stond na 23 minuten aan de basis van de openingstreffer. Mohamed Hamdaoui schatte de perfecte steekbal van de spelmaker op waarde: 1-0. Hamdaoui, de afgelopen weken vaak zeer ongelukkig, had het op zijn heupen. De linksbuiten zorgde na 31 minuten na een fraaie aanval voor de 2-0. Jordy Thomassen verzuimde daarna de 3-0 te maken. De spits kreeg de bal, op aangeven van Hamdaoui, niet langs Dordrecht-doelman Ramón ten Hove. Als de bezoekers uit Zuid-Holland er al eens uitkwamen, werd het gevaar vaak snel geneutraliseerd. De Graafschap kreeg na rust kansen op meer. Jordy Tutuarima trof met een kopbal de lat.

Gemakzucht

Daarna sloop er toch weer gemakzucht in de ploeg. De Doetinchemse club ontsnapte na 64 minuten aan de aansluitingstreffer. Ted van de Pavert veroorzaakte, voor de tweede keer in een week tijd, een strafschop na een uitval van Dordrecht en incasseerde een rode kaart. Maar doelman Hidde Jurjus stopte de strafschop van Pedro Marques.



De Graafschap stelde vervolgens met tien man orde op zaken. Met twee treffers binnen twee minuten, twee keer op aangeven van invaller Seuntjens, besliste Daryl van Mieghem het duel: 4-0. Invaller Jeremy Helmer bepaalde de eindstand in de slotfase nog op 5-0.