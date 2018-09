Tiental De Graafschap wint na strafschoppen van VVSB

Rode kaart

De openingsfase leverde geen grote kansen op, waarna De Graafschap zichzelf in de problemen bracht. Etemadi verwerkte een terugspeelbal verkeerd, Tommy Bekooij profiteerde: 1-0. Scheidsrechter Martin Pérez vergrootte even later de zorgen. Een onschuldige overtreding van Robert Klaasen werd zwaar bestraft met een rode kaart, waardoor de bezoekers met tien man verder moesten.

Verlenging

De Graafschap kwam na 70 minuten op 1-2 via Leeroy Owusu, maar gaf de voorsprong net zo makkelijk weer uit handen. Een minuut later kopte Bekooij de 2-2 binnen. Gescoord werd er niet meer in de rommelige slotfase, waardoor er een verlenging volgde.

Het geloof in een stunt groeide bij VVSB, dat na 92 minuten de leiding nam. Invaller Lulinho Martins pegelde een afgeslagen bal achter doelman Etemadi: 3-2. Invaller Frank Olijve bracht de stand even later weer op 3-3. De thuisploeg was in de tweede helft van de verlenging dicht bij de 4-3, maar Etemadi had een katachtige redding in huis. In de strafschoppenserie trok De Graafschap aan het langste eind. Een misser van Bekooij werd VVSB fataal.