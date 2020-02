Tiental De Graafschap worstelt zich langs FC Dordrecht; derde periodetitel lonkt

Joa Joa Jolink ‘Als-tie-ma-rakis, zo noemen wij onze Griekse vriend bij De Graafschap’

18 februari DOETINCHEM - Een Griekse aanvaller; dat is even wennen bij De Graafschap. Met de komst van Giannis Mystakidis is de Doetinchemse voetbalclub sinds deze winter een tongbreker rijker. Bennie Jolink heeft er zo zijn eigen oplossing voor gevonden, vertelt hij in de nieuwe aflevering van Joa Joa Jolink.