Tijd tikt weg voor De Graafschap en NEC, de prangende vraagstukken op een rij

Voetbal­fans: De Vijverberg meest sfeervolle stadion van eredivisie

31 mei DOETINCHEM - De Vijverberg, de thuishaven van De Graafschap, is het meest sfeervolle stadion van de eredivisie. Dat is de uitkomst van een fanonderzoek door KNVB Expertise, het centrum voor onderzoek en kennismanagement in het betaald voetbal.