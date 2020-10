Topper De Graafschap-NAC Breda uitgesteld vanwege ‘meerdere coronagevallen’

gelderse clash Clubiconen op scherp voor De Graafschap-NEC: ‘Laten zien dat wij de baas zijn’

26 september DOETINCHEM / NIJMEGEN - De Graafschap en NEC jagen op promotie. Met twee clubiconen in het hart van de defensie. Ted van de Pavert wil kampioen worden in Doetinchem, Rens van Eijden droomt bij de Nijmeegse club van glorie via de play-offs. Zondag (12.15 uur) staan ze tegenover elkaar.