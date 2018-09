Tranen van geluk én verdriet voor Graafschap-speler Tutuarima

De Graafschap-lichtpunt­je Burgzorg: Blij met eredivisie­goal

16 september DOETINCHEM - Delano Burgzorg was zaterdagavond één van de weinige lichtpuntjes bij De Graafschap in het thuisduel met VVV-Venlo (1-2 nederlaag). De talentvolle aanvaller zorgde met zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal voor de aansluiting en was ook nog dicht bij de 2-2.