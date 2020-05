Tranen van geluk of verdriet bij De Graafschap? Dit zijn de mogelijke uitkomsten van de uitspraak

video Graafschap-fan Rene hoeft het voetbalsta­di­on niet te missen, hij heeft er één in z’n achtertuin

11 mei De komende maanden zitten de voetbalstadions nog op slot. Mogelijk wordt er in 2020 helemaal niet meer voor publiek gespeeld. Graafschap-supporter Rene van Uem (52) uit Gaanderen hoeft alleen maar zijn achterdeur uit te lopen om even dat stadiongevoel terug te halen. Hij bouwde de afgelopen jaren een mini-voetbalstadion in zijn achtertuin.